GRAFIK - Wochenplanung von Sa, 24.10.20 bis Fr, 30.10.20

Grafiken zu folgenden Themen sind geplant.

--------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 Bisher keine Termineinträge --------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 * SA FUSSBALL/Champions League Vor Atletico Madrid - Red Bull Salzburg GRAFIK 1232-20, Format noch offen --------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 Bisher keine Termineinträge --------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Dienstag, 27. Oktober 2020 * WI Bekanntgabe Statistik Austria "Tourismus-Zahlen CI September" (Ankünfte und Nächtigungen) --------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Mittwoch, 28. Oktober 2020 Bisher keine Termineinträge --------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Donnerstag, 29. Oktober 2020 Bisher keine Termineinträge --------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Freitag, 30. Oktober 2020 * WI Wifo veröffentlicht Schnellschätzung zum österreichischen BIP im 3. Quartal -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------