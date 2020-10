GRAFIK - Tagesprogramm von Mi, 28.10.20

Grafiken zu folgenden Themen sind geplant.

Diensthabender: Martin Hirsch Telefon: (01) 36060-1230 E-Mail: grafik@apa.at

--------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Mittwoch, 28. Oktober 2020 * CI Coronavirus: Lage in Österreich GRAFIK Entwicklung Spitalsfälle 1240-20, 88 x 96 mm GRAFIK Intensivpatienten in Bundesländern 1241-20, 88 x 75 mm * II PK Fiskalrat Austria "Budgetausblick 2020/21 - WI Schnelleinschätzung" (nur mit Einladung) GRAFIK 1246-20, Format noch offen * WI INFOGRAFIK "Wohnungsmieten in Österreich" zu II Bekanntgabe Statistik Austria "Wohnen 2019" GRAFIK Wohnungsmieten in Österreich 1244-20, 88 x 108 mm - WI Bau am Brenner-Basistunnel GRAFIK 1245-20, 88 x 114 mm * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf GRAFIK Wahlsystem 0104-20, 88 x 148 GRAFIK Machtgefüge Präsident-Kongress 1242-20, 88 x 134 mm GRAFIK Liste der bisherigen US-Präsidenten 1243- 20, 88 x 226 mm -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------