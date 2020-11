GRAFIK - Tagesprogramm Do, 05.11.20

Grafiken zu folgenden Themen sind geplant.

Diensthabender: Walter Longauer Telefon: (01) 36060-1230 E-Mail: grafik@apa.at

--------------------------------------------------------------------- Grafik - Termine am Donnerstag, 05. November 2020 - WI WIFO Prognose inkl. Lockdown - WI Lehrlinge in Österreich II GRAFIK 1280-20, 88 x 125 mm XI * WI Austrian Airlines AG (AUA) "Ergebnis 3. Quartal" GRAFIK 1282-20, Format noch offen * II market-Umfrage zu Bedrohung durch Terror und CI Covid-19 GRAFIK 1281-20, 88 x 58 mm * WA EU: Europäische Kommission veröffentlicht ihre AA Herbst-Konjunkturprognose * AA Nach Präsidenten-, Senats- und Parlamentswahlen in den USA - Warten auf Resultate in den Swing States GRAFIK Wahlmännerstimmen 1268-20, 88 x 130 mm GRAFIK Sitze im Kongress 1269-20, 88 x 90 mm -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------