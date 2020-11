Golf: Schwab bei "Zypern-Showdown" mit Par-Auftakt-Runde

Golfprofi Matthias Schwab ist beim Turnier der Europa-Tour in Paphos auf Zypern (1 Mio. Euro) mäßig gestartet. Am Donnerstag legte der Steirer eine 71er-Par-Runde hin und wird als geteilter 62. damit kämpfen müssen, am Freitag den Sprung unter die besten 32 zu schaffen. Das ist im "Showdown"-Format nötig, um ins Finale einzuziehen. Der Aphrodite-Hills-Kurs war schon in der Vorwoche - im "normalen" Modus - Schauplatz der European Tour gewesen, Schwab war auf Platz 21 gelandet.

Im Führung nach Tag eins lag mit 65 Schlägen der Schotte Robert MacIntyre.