Golf: Schwab auf Zypern nach mäßigem Finish 21.

Golfprofi Matthias Schwab hat beim mäßig stark besetzten Turnier der Europa-Tour in Paphos auf Zypern (1 Mio. Euro, Par 71) einen Spitzenplatz verpasst. Nach seiner schwächsten Runde (71 Schläge) am Sonntag landete der Steirer im ersten von zwei Bewerben auf diesem Kurs an der 21. Stelle. Nach je vier Birdies und Schlagverlusten hatte er mit dem Gesamtscore von elf unter Par neun Schläge Rückstand auf das Spitzenduo.

Den Sieg im Stechen sicherte sich der Engländer Callum Shinkwin dank eines Birdies am ersten Extra-Loch gegen den Finnen Kalle Samooja.