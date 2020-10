Golf: Guter Start von Schwab bei Turnier auf Zypern

Golfprofi Matthias Schwab hat auf der ersten Runde des Turniers der Europa-Tour in Paphos (Zypern/1 Mio. Euro) die Chance auf einen Spitzenplatz gewahrt. Der Steirer spielte am Donnerstag auf dem Par-71-Kurs eine 67er-Runde mit fünf Birdies und einem Bogey und war damit in dem kleinen und mäßig stark besetzten Feld (4 aus den Top 100 der Weltrangliste) vorerst 18. Auf das Spitzenduo Mitch Waite (ENG) und Johannes Veerman (USA) hatte er drei Schläge Rückstand.

Sechs Spieler konnten ihre Auftaktrunden nicht fertig spielen, sie müssen ihr jeweils letztes Loch am Freitagvormittag absolvieren.