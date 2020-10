"Goldener Herbst": Doku mit Merkatz, Schenk und Haas im ORF

Waltraud Haas fährt in der Kutsche durch die Wachau und erzählt von Glücksmomenten im hohen Alter, Karl Merkatz berichtet über seinen gelernten Beruf und sein Hobby, die Tischlerei, und Otto Schenk gibt Einblicke, wie wichtig auch schwierige Phasen im Leben sind. "Mehr als 600 Jahre Lebenserfahrung voller Energie und mit viel Humor gebündelt in 50 Minuten für alle Generationen", zeigt der ORF am Samstag in der Doku "Goldener Herbst - Legenden reden übers Leben".

Auch Sepp Forcher, der gern mit der Seilbahn auf seine geliebten Berge fährt, Renate Holm, die junge Gesangstalente fördert, sowie Harald Serafin und Hugo Portisch sprechen über ihr Leben im Alter. Die Doku wird am 31. Oktober um 22.05 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt.