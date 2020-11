Fußball: WAC siegte bei völlig harmloser Admira 3 - Weitere Meinungen

Weitere Meinungen zum Spiel zwischen Admira und WAC (via Sky):

Damir Buric (Admira-Trainer): "Wir waren heute nicht clever. Dieses Verhalten im Sechzehner beim Elfer, in beiden Situationen, das war sehr naiv. So spielst du dem Gegner in die Karten. Gegen so einen Gegner ist es dann schwer. In der zweiten Hälfte haben wir etwas korrigiert. Und wir haben leidenschaftlich gekämpft und gezeigt, dass wir Moral haben. Aber wir müssen diese einfachen Fehler abstellen."

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Hätte mir das am Montag nach der knappen Niederlage gegen Rapid einer gesagt, dass wir mit zwei Siegen und so souveränen Auftritten so dastehen, dann hätte sich es schwer glauben können. Aber wir sind zurückgekommen. Jetzt können wir mit einem Auge schon wieder auf die Tabelle schauen. Es schaut nicht ganz so schlecht aus."