Fußball: WAC siegte bei völlig harmloser Admira 2 - Meinungen

Meinungen zum Spiel zwischen Admira und WAC (via Sky):

Andreas Leitner (Admira-Tormann): "Wir haben recht passabel angefangen, dann haben wir uns durch zwei extrem leichte Fehler in der Defensive zwei Elfer eingefangen. Das ist extrem bitter, wenn du so in Rückstand gerätst. Da ist es dann für uns oder jede andere Mannschaft in Österreich schwer zurückzukommen."

Michael Liendl (WAC-Doppeltorschütze): "Der Sieg war extrem wichtig, weil wir gewusst haben, dass wir unter Druck sind. Wir haben gewusst, dass wir in der Liga nicht so in der Spur sind, wie wir sein sollten. Heute haben wir schon gezeigt, dass wir eine spielerisch richtig gute Truppe sind, da hat es jede Mannschaft gegen uns schwer."