Fußball: Spanien plant Beschränkung der Werbung für Sportwetten

Spanische Sportvereine mit Anbietern von Sportwetten auf den Trikots müssen sich neue Sponsoren suchen. Konsumentenschutz-Minister Alberto Garzon wies am Mittwoch die betroffenen Fußball-Clubs in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief darauf hin, ihre Verträge mit Saisonende zu kündigen. Demnach werde Werbung für Sportwetten auf Trikots in allen Sportarten verboten, sobald ein königliches Dekret in ein entsprechendes Gesetz münde.

Die im Dekret vorgesehene Übergangsfrist endet im kommenden Mai. In dem Brief heißt es, dass Sport-Teams und Einzel-Sportler "dazu beigetragen hätten, eine Praxis zu normalisieren, die ernste Gesundheits- und soziale Risiken berge und in der Werbung auf ein Minimum beschränkt werden" müsse. Aktuell werden sieben der 20 Clubs der spanischen Fußball-Topliga von Wettanbietern gesponsert.

Der Minister erklärte, dass Sportstars als Vorbilder zu einem Anstieg der Wetten bei jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren geführt hätten. Die Zahl der Teilnehmer an Sportwetten sei in den vergangenen vier Jahren von einem Anteil von 29 auf 40 Prozent angewachsen. Die dabei eingesetzten Geldbeträge würden jährlich um 13 Prozent zunehmen.

Zahlreiche Clubs sind wegen der Pandemie allerdings in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Valencia, aktuell von Bwin unterstützt, hat nach Angaben seines Präsidenten Anil Murthy rund 100 Millionen an Einnahmen eingebüßt.

La-Liga-Präsident Javier Tebas hat sich bereits gegen das Dekret ausgesprochen, das den Clubs 90 Millionen Euro kosten würde. Die Liga bemüht sich um eine Verlängerung der Übergangsfrist auf drei Jahre.