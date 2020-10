Fußball: Serbien besiegte Kasachstan in Österreich-Gruppe

Serbiens Fußball-Nationalteam der Frauen hat in der Österreich-Gruppe Platz drei einzementiert. Die Serbinnen gewannen am Samstag in der EM-Qualifikation gegen Schlusslicht Kasachstan nach Pausenrückstand 4:1 und liegen mit zwei Spielen mehr drei Punkte hinter den zweitplatzierten Österreicherinnen.

Ehe es zum Quali-Abschluss am 1. Dezember in Altach zum Duell zwischen Österreich und Serbien kommt, bestreitet das Team von Irene Fuhrmann ein Doppel gegen Tabellenführer Frankreich. Spiel eins folgt am Dienstag (21.00 Uhr) in Wiener Neustadt.

Ergebnis der Fußball-EM-Qualifikation der Frauen vom Samstag - Gruppe G:

Serbien - Kasachstan 4:1 (0:1).

Tabelle: 1. Frankreich 5 5 0 0 29:0 15 2. Österreich 5 5 0 0 21:0 15 3. Serbien 7 4 0 3 21:11 12 4. Nordmazedonien 7 1 0 6 5:39 3 5. Kasachstan 6 0 0 6 1:24 0

Weitere ÖFB-Spiele 2020: Österreich - Frankreich (Dienstag, 21.00 Uhr/Wiener Neustadt), Frankreich - Österreich (27. November), Österreich - Serbien (1. Dezember/Altach)

Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten sind fix bei der EM 2022 in England. Die sechs weiteren Zweiten spielen im April 2021 im Play-off um drei Startplätze.