Fußball: Salzburgs Europacup-Bilanz gegen Deutschland positiv

Die Bilanz von Österreichs Teams im Fußball-Europacup gegen Vertreter aus Deutschland fällt vor dem Dienstag-Hit in der Champions League zwischen Red Bull Salzburg und Titelverteidiger Bayern München (21.00 Uhr/live Sky) eindeutig aus: Nur 17 Siege und elf Remis bei 36 Niederlagen stehen zu Buche. Noch eindeutiger sieht der Vergleich mit den Bayern aus: In acht Begegnungen gelang bei zwei Unentschieden nur ein Sieg. Salzburg sticht allerdings mit einer Positivbilanz heraus.

Der einzige Erfolg eines ÖFB-Vertreters über Deutschlands Rekordmeister ist bereits über 53 Jahre her: Am 15. Februar 1967 siegte Rapid im Viertelfinal-Hinspiel des Cupsiegerbewerbs in Wien durch ein Tor von August Starek mit 1:0. Das Rückspiel ging allerdings in der Verlängerung mit 0:2 verloren, "Bomber" Gerd Müller traf in der 106. Minute für das Team von "Kaiser" Franz Beckenbauer entscheidend.

Salzburg, das auch in Austria-Zeiten nie ein Pflichtspiel gegen die Bayern absolvierte, weist in der Red-Bull-Ära gegen deutsche Vertreter aber eine durchaus sehenswerte Positiv-Bilanz auf. Vier Siege (gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig/zweimal) und zwei Remis stehen nur zwei Niederlagen gegenüber. Eine davon datiert erst aus dem Februar 2020, als die "Bullen" im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt mit 1:4 und 2:2 den Kürzeren zogen.

Europacup-Bilanz Österreich - Deutschland (64 Spiele - 17 Siege, 11 Remis, 36 Niederlagen, Torverhältnis 59:125; 4:21 in K.o.-Duellen) 1959/60 Meistercup, VF: Wr. Sportclub - E. FRANKFURT 1:2(a), 1:1(h) 1966/67 Cupsieger, VF: Rapid - BAYERN MÜNCHEN 1:0(h), 0:2 n.V.(a) 1967/68 Meistercup, 2.Runde: Rapid - E. BRAUNSCHWEIG 1:0(h), 0:2(a) 1968/69 Messestädte, 1.Runde: Innsbruck - FRANKFURT 2:2(h), 0:3(a) 1973/74 UEFA-Cup, 2.Runde: Admira - F. DÜSSELDORF 2:1(h), 0:3(a) 1974/75 UEFA-Cup, 1.Runde: Innsbruck - MÖNCHENGLADBACH 2:1(h), 0:3(a) 1975/76 Cupsieger, VF: Sturm Graz - FRANKFURT 0:2(h), 0:1(a) 1975/76 Meister, 1.Runde: Innsbruck - MÖNCHENGLADBACH 1:1(a), 1:6(h) 1976/77 Meister, 1.Runde: Austria - MÖNCHENGLADBACH 1:0(h), 0:3(a) 1977/78 Meister, VF: Innsbruck - MÖNCHENGLADBACH 3:1(h), 0:2(a) 1978/79 UEFA-Cup, 1.Runde: Sturm - MÖNCHENGLADBACH 1:5(a), 1:2(h) 1980/81 Cupsieger, 1.Runde: Salzburg - DÜSSELDORF 0:5(a), 0:3(h) 1983/84 Cupsieger, 1.Runde: Innsbruck - 1. FC KÖLN 1:0(h), 1:7(a) 1985/86 Meister, 2.Runde: Austria - BAYERN MÜNCHEN 2:4(a), 3:3(h) 1986/87 Meister, 2.Runde: Austria - BAYERN MÜNCHEN 0:2(a), 1:1(h) 1987/88 UEFA-Cup, 1.Runde: Austria - LEVERKUSEN 0:0(h), 1:5(a) 1989/90 UEFA-Cup, 2.Runde: Austria - WERDER BREMEN 0:5(a), 2:0(h) 1993/94 UEFA-Cup, VF: SALZBURG - E. Frankfurt 1:0(h),0:1(a),5:4 i.E. 1993/94 UEFA-Cup, HF: SALZBURG - Karlsruhe 0:0(h), 1:1(a) 1997/98 UEFA-Cup, 2.Runde: RAPID - 1860 München 3:0(h), 1:2(a) 2000/01 UEFA-Cup, 2.Runde: FC Tirol - VFB STUTTGART 1:0(h), 1:3(a) 2003/04 UEFA-Cup, 2.Runde: Austria - DORTMUND 1:2(h), 0:1(a) 2005/06 CL, Gruppe: Rapid - Bayern München 0:1(h), 0:4(a) 2009/10 EL, Gruppe: Rapid - Hamburger SV 3:0(h), 0:2(a) 2009/10 EL, Gruppe: Austria - Werder Bremen 2:2(h), 0:2(a) 2012/13 EL, Gruppe: Rapid - Leverkusen 0:4(h), 0:3(a) 2015/16 EL-Quali, 3.Runde: Wolfsberger AC - DORTMUND 0:1(h), 0:5(a) 2016/17 EL, Gruppe: RB Salzburg - Schalke 04 1:3(a), 2:0(h) 2017/18 EL, AF: RB SALZBURG - Dortmund 2:1(a), 0:0(h) 2018/19 EL, Gruppe: RB Salzburg - RB Leipzig 3:2(a), 1:0(h) 2019/20 EL, Gruppe: WAC - Mönchengladbach 4:0(a), 0:1(h) 2019/20 EL, 1/16-Finale: RB Salzburg - E. FRANKFURT 1:4(a), 2:2(h) 2020/21 CL, Gruppe: RB Salzburg - Bayern München