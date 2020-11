Fußball: Rapid festigte mit 3:1 gegen Altach 3 - Meinung Pastoor

Stimmen zum Spiel Rapid - Altach (3:1):

Alex Pastoor (Altach-Trainer) via Sky: "Ich denke, wir haben es in der ersten zehn oder 15 Minuten ordentlich gemacht. Danach haben wir keinen Fußball mehr gespielt, der uns stark macht. Wir mussten auswechseln, damit kam eine Umstellung. Dennoch denke ich, dass wir viel stärker sind, wenn wir das ausführen, was wir vorab verabredet haben. Mein Gefühl sagt immer: Die Spieler machen es in diesen Situationen immer viel zu kompliziert."