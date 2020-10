Fußball: Leipzig-Matchwinner Sabitzer "überglücklich"

Rückkehrer Marcel Sabitzer hat RB Leipzig am Samstag Platz eins in der deutschen Fußball-Bundesliga gerettet. "Wenn du so zurückkommst, ist alles gut", sagte der Matchwinner nach dem 2:1 gegen Hertha BSC. Wochenlang hatte der Steirer verletzt gefehlt, ehe er nach seiner Einwechslung in der 77. Minute via Elfmeter traf. "Ich bin überglücklich, dass ich so zurückgekommen bin. Es war ärgerlich und schwierig für mich, so lange nicht auf dem Platz zu stehen", sagte Sabitzer.