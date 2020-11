Fußball: LASK nach 1:0 in Antwerpen 2 - Meinungen

Stimmen zum Spiel Antwerpen-LASK (0:1) via "Puls 4":

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war nervenaufreibend und alles in allem ein verdienter Sieg. Die Mannschaft hat eine sehr reife Leistung geboten. Bis zum Ausschluss haben wir das Spiel weitgehend unter Kontrolle gehabt. Wir waren schon einigermaßen überrascht, dass Antwerpen seine Art zu spielen über Bord geworfen und mit langen Bällen gespielt hat. Aber auch die haben wir gut kontrolliert. Unsere letzte Abwehrlinie war da sehr konsequent. Auch in den letzten 20 Minuten haben wir noch Druck auf den Ball ausgeübt und haben fast nichts mehr zugelassen. Wir sind unserem Ziel, im Frühjahr noch dabei zu sein, einen Schritt nähergekommen."

Zur Verletzung von Marko Raguz: "Es wird morgen ein MRT geben. Es hat schlimm ausgeschaut, er hat Schmerzen. Ich hoffe, dass es nicht das ist, nach was es ausschaut."

Peter Michorl (LASK-Mittelfeldspieler): "In den ersten 25 Minuten haben wir es relativ gut gemacht, Torchancen gehabt, die wir nicht zu Ende gespielt oder vergeben haben. Dann war es ein Fight Pressing gegen Pressing. Wir waren aber der 68. Minute einen Mann weniger, aber haben gefightet bis zum Schluss und alles wegverteidigt bis auf die letzte Chance. Die Mentalität war entscheidend. Es ist eine extrem spannende Gruppe. Wir haben im direkten Duell mit Antwerpen jetzt einen kleinen Vorteil. Aber wir wissen, dass wir zuhause wieder so eine Leistung, so eine Mentalität brauchen. Denn wenn wir zuhause nichts holen, dann war der Sieg heute wenig wert."

Johannes Eggestein (LASK-Torschütze): "Wir haben eine kleine Siegesserie seit Tottenham, darüber sind wir sehr glücklich. Solche Spiele muss man gewinnen, um in der Europa League die Chance auf das Weiterkommen zu haben. Das spricht für unsere aktuelle Reife."