Fußball: LASK fügte Sturm mit 2:0 erste 3 - Weitere Meinung

Weitere Stimme zum Spiel Sturm Graz - LASK (0:2):

Stefan Hierländer (Sturm-Kapitän): "Wir haben uns nicht belohnt am Ende des Tages, haben schnell ein bitteres Gegentor kassiert und haben die ersten 15 Minuten verschlafen. Wir haben dann das Spiel in den Griff bekommen, hatten Halbtorchancen, hätten sie aber besser ausspielen müssen. Wir waren dann am Drücker, das Tor ist aber nicht gelungen. Es ist sehr bitter, dieses Spiel heute zu verlieren."