Fußball: LASK bei Titelmitfavorit Tottenham 3 - Meinung Mourinho

Weitere Meinung zum Spiel zwischen Tottenham und LASK (3:0):

Jose Mourinho (Tottenham-Trainer): "Wir haben den LASK sehr gut analysiert. Ich habe mir das Spiel gegen Sporting Lissabon mit meinen Analysten mehrmals angeschaut. Wir haben schnell verstanden, dass sie uns wehtun können, wenn sie uns hoch anpressen und wir schlampig sind. Aber wir haben in diesem Bereich keine Fehler gemacht. In anderen Bereichen haben wir aber bessere Spieler und spielen mit hoher Intensität, das hat man heute gesehen. Der LASK ist aber sehr gut organisiert, der Trainer weiß, wie er spielen lassen will."