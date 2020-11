Fußball: Hoffenheim-Verteidiger Posch fällt rund zwei Wochen aus

Österreichs Fußball-Teamverteidiger Stefan Posch vom deutschen Bundesligisten Hoffenheim wird nach einer am Montag erlittenen Sprunggelenksverletzung rund zwei Wochen pausieren müssen. Die gab der Club am Mittwoch, einen Tag vor dem Europa-League-Spiel gegen Slovan Liberec, bekannt. Posch wird damit auch für das Länderspiel gegen Luxemburg (11.11.) sowie die Nations-League-Partien gegen Nordirland und Norwegen am 15. und 18. November nicht zur Verfügung stehen.

Teamchef Franco Foda will sein Aufgebot Ende dieser Woche nominieren.