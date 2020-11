Fußball: HJK Helsinki zum 30. Mal finnischer Meister

Der HJK Helsinki ist erneut Fußball-Meister in Finnland. Der Hauptstadtclub sicherte sich am Sonntag durch einen 5:0-Sieg beim IFK Mariehamn einen Spieltag vor Saisonende auch rechnerisch die Meisterschaft in der Veikkausliiga. Für den Rekordmeister ist es der 30. Titel der Vereinsgeschichte und der neunte in den vergangenen zwölf Jahren. Maßgeblich beteiligt am Jubiläumstriumph war Ex-St.-Pölten-Stürmer Roope Riski, der mit 16 Treffern die Torschützenliste überlegen anführt.

Normalerweise wird die Meisterschaft in Finnland in einer Endrunde der sechs besten Teams ausgespielt, die auf die Hauptrunde der Liga folgt. Am Donnerstag war jedoch entschieden worden, die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bereits nach der Hauptrunde zu beenden.