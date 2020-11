Fußball: Glasners Wolfsburg nach 1:1 bei Hertha weiter ungeschlagen

Der VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager sind in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter ohne Niederlage. Am Sonntag kam das Werksteam bei Hertha BSC zu einem 1:1 (1:1), hat als Tabellenzenter weiterhin aber nur einen Sieg am Konto.

Matheus Cunha brachte die Hertha in Führung (6.), Ridle Baku (20.) gelang der Ausgleich. Immerhin war es für die Berliner der erste Punktgewinn nach zuletzt vier Niederlagen. Die Hertha hat als Tabellen-14. aber nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.