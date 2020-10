Fußball: Frankreich in Frauen-EM-Quali vor Schlager 11:0-Sieger

Frankreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat sich am Freitagabend für den EM-Qualifikations-Schlager gegen Österreich am Dienstag (21.00 Uhr) in Wiener Neustadt so richtig warm geschossen. Die Französinnen fertigten Nordmazedonien in Orleans auch dank vier Toren von Eugenie Le Sommer mit 11:0 ab und zogen in der Tabelle nach fünf Spielen an der ebenfalls noch makellosen ÖFB-Auswahl vorbei. Frankreich hält bei einem Torverhältnis von 29:0, jenes von Österreich lautet 21:0.

Ergebnis der Fußball-EM-Qualifikation der Frauen vom Freitag - Gruppe G:

Frankreich - Nordmazedonien 11:0 (5:0). Tore: Gauvin (1.), Le Sommer (5., 21., 73., 78.), De Almeida (39.), Diani (45.+1), Asseyi (55.), Geyoro (60., 63.), D. Cascarino (76.)

Tabelle: 1. Frankreich 5 5 0 0 29:0 15 2. Österreich 5 5 0 0 21:0 15 3. Serbien 6 3 0 3 17:10 9 4. Nordmazedonien 7 1 0 6 5:39 3 5. Kasachstan 5 0 0 5 1:24 0

Weitere ÖFB-Spiele 2020: Österreich - Frankreich (Dienstag, 21.00 Uhr/Wiener Neustadt), Frankreich - Österreich (27. November), Österreich - Serbien (1. Dezember/Altach)

Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten sind fix bei der EM 2022 in England. Die sechs weiteren Zweiten spielen im April 2021 im Play-off um drei Startplätze.