Fußball: Beherzte Salzburger belohnten sich nicht 3 - Weitere Stimmen

Weitere Stimmen zum Champions-League-Spiel Atletico Madrid - Red Bull Salzburg (3:2):

Dominik Szoboszlai (Salzburg-Torschütze): "Wir waren sehr, sehr gut als Mannschaft. Wir haben füreinander gekämpft. Aber trotzdem, wir müssen bis am Ende kämpfen. Vielleicht ist es Unglück, dass wir zehn Spieler im Sechzehner haben und er (Joao Felix/Anm.) bekommt trotzdem den Ball. Jetzt konzentrieren wir uns einfach auf das nächste Spiel in der Bundesliga und dann auf Bayern."

Diego Simeone (Atletico-Trainer): "Es gibt Teams, die sehr gutes Pressing spielen - wie Betis Sevilla, wie Salzburg. Sie umstellen dich, und wenn du nach Raum suchst, dann findest du ihn mit Pässen, wie wir es öfter getan haben. Das eine Mal, als wir uns nicht befreien konnten, hat das zu ihrem ersten Tor geführt. Es war ein Gegner, der stark über die Außen angreift. Ich vertraue meinen Spielern. Sie haben gut angegriffen, aber wir müssen uns verbessern."

Joao Felix (Atletico-Doppeltorschütze): "Es war ein großartiges Spiel der ganzen Mannschaft. Wenn wir so spielen, werden die Ergebnisse kommen und wir werden große Spiele gewinnen. Ich versuche, jedes Spiel in der Champions League zu genießen. So will ich weitermachen. Salzburg hat sehr gut angegriffen. Als sie zu Beginn der zweiten Hälfte das zweite Tor erzielt haben, waren wir unachtsam. Aber dann haben wir uns wieder konzentriert und den Sieg geholt."

Marcos Llorente (Atletico-Torschütze): "Wenn man in der Champions League nicht bei 100 Prozent ist, macht es dir jeder Gegner schwer, und genau das hat Salzburg gemacht. Wir haben gewusst, dass sie schwer zu spielen sind und schnell im Konter, wie ihr zweites Tor gezeigt hat. Es ist ein wichtiger Sieg. Es sind drei lebenswichtige Punkte für uns, speziell nach der harten Niederlage gegen Bayern."