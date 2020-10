Fußball: Atletico gewann Generalprobe für Salzburg-Partie

Atletico Madrid hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Duell am Dienstag mit Red Bull Salzburg abgeliefert. Die "Colchoneros" gewannen am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft im eigenen Stadion gegen Betis Sevilla durch Treffer von Marcos Llorente (46.) und Luis Suarez (90.) mit 2:0. Damit liegt Atletico als Tabellenzweiter zwei Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid, hat aber ein Spiel weniger als der Stadtrivale ausgetragen.