Fußball: 13:0 - Rekordsieg von Ajax in Eredivisie

Ajax Amsterdam hat mit einem 13:0 bei VVV Venlo seinen höchsten Sieg jemals in der niederländischen Eredivisie geschafft. Schon zur Pause führte Ajax gegen die heillos überforderten Gastgeber mit 4:0, der 19-jährige Lassina Traore erzielte für das Team von Trainer Erik ten Hag fünf Treffer. Bis Samstag war nach Angaben niederländischer Medien ein 12:1 im Mai 1972 gegen Vitesse Arnheim der höchste Sieg der Amsterdamer gewesen.

Mit dem Kantersieg übernahm der Champions-League-Teilnehmer aus Amsterdam vorerst Platz eins in der Tabelle. Am Sonntag kann PSV Eindhoven aber mit einem Erfolg im Spitzenspiel in Arnheim wieder vorbeiziehen.