Frühere steirische LH Klasnic erhielt zum 75er Ehrenring des Landes

Die steirische ÖVP-Landeshauptfrau a.D. Waltraud Klasnic hat am Mittwoch in einem Festakt in der Aula der Alten Universität in Graz den Ehrenring des Landes Steiermark erhalten - den 117., wie sie in ihrer Dankesrede sagte. Initiiert hatte dies ihr Freund und Weggefährte, LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Klasnic hatte zuvor jahrelang gezögert, den Ring anzunehmen. In den Laudationes wurde Klasnic unaufdringlich-zupackendes Wesen und ihre mitfühlende Art des Zuhörens gewürdigt.

Schützenhöfers Laudatio war eine zeitgeschichtliche Tour durch die jüngere Vergangenheit der Steiermark, immer mit Bezug auf die erste Landeshauptfrau Österreichs, die 1996 ihr Amt antrat und es bis 2005 innehatte. Dazwischen lagen laut Schützenhöfer - der zugleich mit Klasnic 1981 in den Landtag eingezogen war - ein steiler Weg der Steiermark nach oben, in "politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und kultureller Hinsicht". Klasnic sei die erste Wirtschaftslandesrätin Österreichs gewesen: "Engagement und politische Begabung brachten sie in höhere Verantwortung", sagte ihr Nach-Nachfolger als LH. Als die ÖVP die Landtagswahl 2005 verloren hatte, hätten jene, die an Klasnic im Ruhestand gedacht hätten, "diese außergewöhnliche Frau schlecht gekannt", so Schützenhöfer. Klasnic habe in eindrucksvoller Weise für ihre Heimat gearbeitet, als Politikerin und ehrenamtlich, sagte Schützenhöfer unter dem Applaus von u.a. Alt-Vizekanzler Josef Riegler und Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

Die Laudatio hielt auf Wunsch von Klasnic die Chirurgin Freyja Smolle-Jüttner, die als Notärztin beim Grubenunglück von Lassing 1998 im Einsatz gewesen ist. Die Universitätsprofessorin wählte die Tage des Bangens und Hoffens im Juli 1998 zur Beschreibung von Klasnics Wesen und Wirken aus. Eindringlich schilderte sie, wie die Landeshauptfrau u.a. auf die Bewohner und Angehörigen zugegangen war und persönlich eingegriffen hatte, wenn etwa die Werksleitung der Talkum-Grube nicht weiter wusste oder die Arbeiten einstellen wollte. Klasnic hatte die Menschen zuhause besucht und ihnen zugehört. "Sie wollte keine Publicity." Bis zur unglaublichen Nachricht, dass der verschüttet geglaubte Bergmann Georg Hainzl noch am Leben sei - und sich ein Kanalbau-Mitarbeiter anbot, den 40 bis 60 Zentimeter breiten Schacht 60 Meter weit in die Tiefe zu gehen: "Frau Landeshauptmann, lassen'S mi obi, da Schurli is mei Freind." Klasnic gab das Okay, dann war Hainzl an der Oberfläche, wurde sofort in die Druckkammer gebracht. Klasnic habe sich nun im Hintergrund halten wollen, aber das hätten die Lassinger nicht zugelassen. Smolle-Jüttner: "Das sind Momente für die Ewigkeit."

Klasnic selbst kämpfte zu Beginn ihrer Dankesrede mit Tränen der Rührung. Es sei jetzt die Zeit gewesen, die Ehrung anzunehmen, sagte sie, als sie schilderte, wie Schützenhöfer sie besucht habe, um ihr die Ehrung nahezulegen. Sie habe zudem eine Einladung zu Anatevka bekommen, das gerade in der Grazer Oper gespielt werde. "Der Milchmann Tevje singt da: 'Wenn ich einmal reich wär' ... ich stelle fest, ich bin es. Ich bin einer der reichsten Menschen auf dieser Welt", sagte Klasnic in Bezug auf die Menschen, mit denen sie gearbeitet habe, für die sie sich habe einsetzen können und die heute zu dieser Ehrung gekommen wären. Einen Wunsch habe sie, nämlich dass auf der Palliativstation der Grazer Elisabethinen, in deren Vorstand sie sei, zwei Betten zusätzlich kommen könnten. Dies realisieren zu helfen "bitte ich Sie alle auf dieser Verleihungsfeier". Klasnic, die dafür bekannt ist, mitfühlend oder tröstend jemand beim Arm zu nehmen, fiel es auf der Feier sichtlich schwer, dies wegen der Coronavirusmaßnahmen nicht tun zu können. Wörtlich war es hingegen möglich: "Ich umarme Sie, ich drücke Sie, coronamäßig."