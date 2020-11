Friedenskundgebung vor österreichischer Botschaft in Berlin angesetzt

Nach dem Terrorangriff in Wien vom vergangenen Montag hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) eine Friedenskundgebung vor der Österreichischen Botschaft in Berlin angesetzt. Sie beginnt morgen, Freitag, um 15:00 Uhr in Anwesenheit von Österreichs Botschafter Peter Huber. Mehrere geistliche Würdenträger diverser Religionen sind angekündigt.

Geplant ist zu Beginn ein interreligiöses Gebet. Danach werden neben einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden des ZMD, Aiman Mazyek, unter anderen Rabbiner Andreas Nachama, der Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland, Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sowie Heiner Koch, katholischer Erzbischof von Berlin, Gebete sprechen und kurze Ansprachen halten. Darin soll der Opfer gedacht und den Angehörigen Beileid ausgesprochen werden.

Die Kundgebung wird laut ZMD für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen, gleich welcher Ethnie und Glaubensrichtung und gegen Terror und Extremismus eintreten. Im Anschluss sollen Blumen und Kerzen niedergelegt werden.