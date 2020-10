Frau ging in Obersteiermark mit Messer auf Ehemann und Stiefsohn los

Bei einem Familienstreit in der Obersteiermark hat eine 47-Jährige ihren Ehemann mit einem Messer verletzt, als dieser sich schützend vor seinen Sohn stellte. Der junge Mann konnte der Stiefmutter das Messer entreißen, die beiden Männer flüchteten aus der Wohnung und holten die Polizei. Die Frau wurde wenig später festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.

Die Sache hatte sich bereits am Wochenende in Liezen abgespielt, war aber erst jetzt bekannt gegeben worden. Der Streit zwischen der Frau und ihrem Stiefsohn dürfte am Samstag gegen 13.35 Uhr eskaliert sein. Sie ging plötzlich mit einem Küchenmesser auf ihn los, der Ehemann ging dazwischen und wurde an einer Hand verletzt. Kurz darauf verständigten die Männer die Exekutive. Eine Streife der Polizeiinspektion Liezen sah die Frau in der Nähe der Wohnung und nahm sie fest. Über sie wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der Ehemann wurde in das LKH Rottenmann gebracht.