Frankreich will rechtsextreme türkische "Graue Wölfe" verbieten

Die rechtsextreme türkische Bewegung "Graue Wölfe" soll in Frankreich verboten werden. Dies kündigte am Montag in Paris Innenminister Gérald Darmanin vor einem Parlamentsausschuss an. Die Entscheidung fällt inmitten massiver Spannungen zwischen Frankreich und der Türkei im Zusammenhang mit den umstrittenen Mohammed-Karikaturen.

Die wichtigste Partei in der Türkei für die ultranationalistischen "Grauen Wölfe" ist die rechtsextreme Nationalistische Bewegung (MHP), der Juniorpartner der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bekannt ist auch der sogenannte "Wolfsgruß", bei dem zwei Finger als Ohren abgespreizt und die anderen drei zur Schnauze geformt werden.