Frankreich begibt Schatzwechsel zur Deckung von Lockdown-Kosten

Die französische Regierung will Insidern zufolge Schatzwechsel begeben, um die zusätzlichen Kosten für den zweiten Lockdown zu decken. Mit den kurzfristigen Geldmarktpapieren wolle man den Haushaltsetat schonen, verlautete aus Kreisen des Finanzministeriums. In Frankreich begann am Freitag ein einmonatiger Lockdown, nachdem die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen war.

Um Unternehmen für die entstehenden Umsatzeinbußen zumindest teilweise zu entschädigen, will die Regierung zusätzliche 20 Mrd. Euro ausgeben.