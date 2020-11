Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien überwiegend höher

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag erneut überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Deutliche Kursaufschläge verbuchten dabei die Aktien der S&T, die um mehr als sechs Prozent zulegen konnten. Der Linzer Softwarekonzern hatte am Donnerstag seine Bücher geöffnet.

Aufgrund der guten Zahlen erhöhte S&T für das Geschäftsjahr 2020 die Umsatzprognose von 1,15 Mrd. auf 1,20 Mrd. Euro und die Prognose für den Gewinn vor Abschreibungen von 115 Mio. auf "zumindest 122 Mio." Euro. "Sollten sich die Einflüsse der erneuten Lockdowns in Grenzen halten, könnten diese Werte noch weiter übertroffen werden", teilte CEO Hannes Niederhauser mit. Das Mittelfristziel für 2023 von 2 Mrd. Umsatz und 220 Mio. Euro EBITDA wurde bekräftigt.

Noch deutlichere Kursgewinne verzeichneten die Anteile an Fabasoft. Sie sprangen um mehr als zehn Prozent hinauf.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 1,89 -0,04 -1,82 1,93 4.000 Fabasoft 51,40 4,90 10,54 46,50 29.552 Frequentis 17,00 0,20 1,19 16,80 231 S&T 18,33 1,09 6,32 17,24 601.227