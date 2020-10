Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien einheitlich klar im Minus

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Mittwoch einheitlich klar im Minus geschlossen. Am deutlichsten abwärts ging es dabei für die Fabasoft-Aktien mit einem Kursabschlag von fast sechs Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 2,03 -0,04 -1,93 2,07 2.000 Fabasoft 38,20 -2,40 -5,91 40,60 18.785 Frequentis 16,20 -0,80 -4,71 17,00 6.503 S&T 15,30 -0,53 -3,35 15,83 405.738