Formel 1: Imola-Comeback 2 - Toto Wolff: "Einige Fragezeichen"

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff geht von einem arbeitsreichen Samstag in Imola aus, "in dem die Teams so viel wie möglich fahren werden, um sich bestmöglich auf das Qualifying und Rennen vorzubereiten". Das sagte der Wiener in einer Vorschau des Rennstalls vom Mittwoch. "Die Strecke weist eine lange Tradition auf, aber das Mercedes-Werksteam ist dort noch nie gefahren. Somit gibt es vor dem Wochenende noch einige Fragezeichen."

Die Silberpfeile "haben Portugal mit der bestmöglichen Punktausbeute verlassen, unseren Vorsprung in beiden Weltmeisterschaften ausgebaut und liegen damit im Rennen, um unser ultimatives Ziel für dieses Jahr zu erreichen", betonte Wolff. Angesprochen auf seinen Star-Piloten Lewis Hamilton, der am Sonntag seinen 92. Grand-Prix-Sieg realisierte, mit dem er zur Nummer eins in dieser Statistik aufstieg, meinte er: "Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Wir erleben gerade den fantastischen Weg eines der größten Sportler unserer Zeit und ich bin gespannt darauf, wohin dieser Lewis noch führen wird."