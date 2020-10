Formel 1: Auch Saudi-Arabien im Kalender-Entwurf für 2021

In dem Kalender-Entwurf für 2021, der den Formel-1-Teams Anfang dieser Woche vorgelegt wurde, findet sich auch erstmals ein Großer Preis von Saudi-Arabien. Dieser soll am Ende des Jahres in Jeddah stattfinden, berichtete Reuters am Mittwoch. In der Zukunft solle der Grand Prix auf einer aktuell in Bau befindlichen Strecke in Qiddiya in der Nähe der Hauptstadt Riad ausgetragen werden. Saudi-Arabien wäre nach Bahrain und Abu Dhabi der dritte Austragungsort im arabischen Raum.

Nichts dürfte es den Reuters-Informationen zufolge hingegen mit einem zweiten USA-Rennen neben jenem in Austin werden. Ein Grand Prix in Floridas Metropole Miami scheint zumindest für ein weiteres Jahr verschoben, nachdem sich Anrainer gegen eine Motorsport-Veranstaltung in ihrer Wohngegend stark gemacht hatten.

Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Großen Preis von Brasilien auf der neuen Strecke in Rio de Janeiro, da diese noch nicht fertiggestellt ist und Umweltschutz-Bedenken immer größer werden. Fiele Brasilien aus dem Kalender, gäbe es nur 22 Rennen in der kommenden Saison, was aber noch immer eine Rekordanzahl wäre.