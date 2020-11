Flüchtlinge - Kurdische Migranten auf griechischer Insel gestrandet

Mindestens 55 kurdische Flüchtlinge aus dem Irak und Afghanistan, darunter Frauen und Minderjährige, sind in der Nacht auf Mittwoch in der Nähe der Stadt Karystos auf der griechischen Insel Euböa gestrandet. Sie wollten an sich mit einem Schleuserboot von der türkischen Stadt Izmir nach Italien übersetzen. Als sich das Boot jedoch kurz vor Mitternacht Euböa näherte, zwangen die Schlepper die Flüchtlinge, von Bord zu gehen.

Sie wurden am Ufer bei Karystos ausgesetzt. Die Schleuser verschwanden unter dem Vorwand, das Boot auftanken zu wollen. Allerdings kehrten sie nicht zurück. Nach einer in der Kälte verbrachten Nacht wandten sich die kurdische Migranten an die griechischen Behörden um Hilfe.