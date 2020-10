Flüchtiger rammte mit Auto Polizisten - 28-Jähriger festgenommen

Ein 28-Jähriger, der am Dienstag vor der Polizei geflüchtet und dabei mit seinem Auto einen Beamten gerammt hatte, ist am Donnerstagabend in Wien-Brigittenau festgenommen worden. Die Exekutive hatte den Mann in einer Wohnung in der Engerthstraße ausgeforscht. Dort zog sich der Mann auf ein Fensterbrett im dritten Stock zurück, ließ sich dann aber zur Aufgabe überreden, berichtete die Polizei am Freitag.

Am Dienstagvormittag hatten sich ebenfalls in der Brigittenau wilde Szenen abgespielt: Ein wegen gefährlicher Drohung gegen seine Ex-Freundin gesuchter Mann wollte sich in der Othmargasse seiner Festnahme entziehen. Er lenkte den Wagen auf einen Gehsteig, rammte einen Polizisten und gefährdete Fußgänger. Der verletzte Uniformierte schoss zweimal auf die Hinterreifen des Fluchtautos. Er konnte vorerst entkommen.

Doch am Donnerstagabend erfolgte dann der Zugriff mit Unterstützung der WEGA, wobei der 28-Jährige auf ein Fensterbrett flüchtete. Nach kurzem Zureden kletterte der Mann von selbst wieder in das Innere, wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.