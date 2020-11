Fixkostenzuschuss fließt in anderen EU-Ländern noch etwas langsamer

Das Finanzministerium steht in der Kritik, weil der von der Wirtschaft heftig eingeforderte Fixkostenzuschuss nur langsam fließt. Nun hat das Ministerium einen Vergleich mit anderen EU-Ländern aufgestellt. Demnach fließt das Geld aus diesem Hilfstopf in anderen Ländern auch nicht schneller. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sagt, mit den ausbezahlten knapp 260 Mio. Euro "liegen wir im europäischen Vergleich besser als größere Länder in Europa".

Nach Zahlen des Finanzministeriums hat Österreich bis November 258 Mio. Euro an Fixkostenzuschuss ausbezahlt, das seien 0,06 Prozent der Wirtschaftsleistung. In Schweden seien es bisher 250 Mio. Euro, in den Niederlanden 443 Mio. Euro, jeweils 0,05 Prozent des BIP. Die 1,2 Mrd. Euro ausbezahlter Fixkostenzuschuss in Deutschland entsprächen lediglich 0,03 Prozent des BIP. Einzig in Dänemark liege der Auszahlungsgrad mit 0,24 Prozent des BIP (762 Mio. Euro) deutlich höher, dort hätten aber Anträge früher gestartet und seien keine weiteren Anträge mehr möglich.

Der bisherige Fixkostenzuschuss (FKZ I), mit dem von der Coronakrise betroffenen Unternehmen ein Teil ihrer Fixkosten ersetzt werden soll, kann für drei Monate in der Zeit zwischen 16. März und 15. September beantragt werden. Österreich darf dafür bis zu 9 Mrd. Euro (2,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts) auszahlen. Anträge können noch bis zum 31. August 2021 gestellt werden, darum erwartet das Ministerium noch zusätzliche Anträge. "Gerade in der Anfangsphase haben vor allem kleinere Unternehmen diese Möglichkeit für rasche Liquidität genutzt, mittlerweile werden die beantragenden Unternehmen und die ausbezahlten Beträge immer größer", so Blümel.

Außerdem ist eine Verlängerung des Fixkostenzuschusses, also der Zeitspanne, für die diese Hilfe beantragt werden kann, geplant. Die Genehmigung der EU dafür ist aber noch nicht beantragt, da das Finanzministerium noch mit der EU-Kommission über Details dieser und weiterer Beihilfen verhandelt. "Wir stehen in engem Kontakt mit der EU-Kommission, um den Fixkostenzuschuss II schnell und im Sinne unserer Betriebe umzusetzen. Wichtig ist, dass wir einen nahtlosen Übergang zwischen den beiden Antragszeiträumen gewährleisten", so Blümel dazu.