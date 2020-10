Festnahmen in Katalonien wegen illegaler Puigdemont-Finanzierung

Wegen möglicherweise illegaler Praktiken bei der Finanzierung des im belgischen Exil lebenden Anführers der katalanischen Separatisten, Carles Puigdemont, sind in seiner Heimat mehrere Menschen festgenommen worden. Dabei seien Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen etwa 30 Personen und Unternehmen aus dem Umfeld der Unabhängigkeitsbewegung vollstreckt worden, berichteten spanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Justizkreise.

Mehrere Hundert Polizisten seien an dem Einsatz am Mittwoch beteiligt gewesen. Unter den Festgenommenen befänden sich Unternehmer, die der linken Separatistenpartei ERC sowie Puigdemonts Partei Junts per Catalunya nahestünden und zum Teil früher wichtige politische Positionen innehatten, berichteten die Zeitungen "La Vanguardia" und "El País" sowie der staatliche Fernsehsender RTVE. Dabei gehe es unter anderem um den Verdacht, dass Puigdemonts Aufenthalt in Belgien durch die Veruntreuung öffentlicher Mittel finanziert worden sein könnte.

Der frühere Chef der Regionalregierung war nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum und der versuchten Abspaltung Kataloniens von Spanien nach Belgien geflohen. Bei der Europawahl 2019 wurde er ins EU-Parlament gewählt. Auf Antrag der spanischen Justiz eröffnete das Parlament im Jänner ein Prüfverfahren zur Aufhebung der Immunität. Spanien will Puigdemont vor Gericht stellen. Etliche seiner Mitstreiter, die sich nicht ins Ausland abgesetzt hatten, wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.