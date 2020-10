Fendrich-Erfolgsmusical "I am from Austria" am Samstag auf 3sat

Bis auf die Bühnen Japans hat es das VBW-Musical "I am from Austria" bereits geschafft. Nun folgen die deutschsprachigen Fernsehbildschirme: 3sat zeigt am Samstag (24. Oktober) das Stück mit den größten Hits von Rainhard Fendrich am Hauptabend. Zu sehen ist dabei allerdings nicht die japanische Inszenierung aus 2019, sondern die Originalinterpretation durch Andreas Gergen aus dem Wiener Raimund Theater mit Stars wie Lukas Perman, Elisabeth Engstler oder Dolores Schmidinger.