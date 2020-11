Einen Tag nach dem Anschlag in Wien hat in der Nacht auf Mittwoch ein Unbekannter in Wels die Fassade des Hauses eines türkisch-islamischen Vereines mit einem Mohammed beleidigendem Spruch beschmiert. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat die Ermittlungen aufgenommen, informierte die Polizei.