Falsche Polizisten brachten 84-jährige Wienerin um hohe Geldsumme

Eine 84-jährige Wienerin ist am Mittwoch von den Täuschungen "falschen Polizisten" dazu gebracht worden, diesen einen hohen Geldbetrag im sechsstelligen Bereich auszuhändigen. Stundenlang fuhr das Opfer durch Wien, suchte ein halbes Dutzend Bankfilialen auf, um dort all ihr Erspartes abzuheben. Ihr war zuvor weisgemacht worden, dass Kriminelle Zugang zu ihrem Bankguthaben hätten.

Der Trickbetrug an dem betagten Opfer begann in den Morgenstunden, als sich die Täter gegen 8.00 Uhr telefonisch meldeten und sich als Kriminalbeamte ausgaben, um die Frau zur Herausgabe ihrer Gelder zu bewegen. Stunden später hatte die Frau ihre zahlreichen Konten geleert und übergab den Betrügern so den erheblichen Betrag, mit dem die Täter sogleich die Flucht antraten. Erst am Abend informierte die 84-Jährige ihren Sohn über den Vorfall, der diesen dann auch als Straftat erkannte, berichtete die Polizei.

Erneut warnte die Exekutive daher eindringlich vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizisten bzw. Kriminalbeamte ausgeben und nach Bargeld oder Schmuck fragen. Opfer sind ausschließlich betagte Frauen und Männer, die jüngeren Generationen sollten daher ältere Personen im Familien- und Freundeskreis warnen und informieren.