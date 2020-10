EZB - Keine Einwände gegen Elderson als Direktoriumsmitglied

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat keine Einwände gegen eine Ernennung des niederländischen Notenbankers Frank Elderson zum Mitglied ihres Direktoriums. Elderson sei eine in Währungs- oder Bankfragen anerkannte und erfahrene Persönlichkeit, teilte die EZB am Mittwoch in Frankfurt mit. Der 50-jährige Jurist ist seit 2011 Direktor für Bankenaufsicht bei der niederländischen Notenbank.

Er muss sich noch dem Europaparlament stellen und könnte dann beim EU-Gipfel im Dezember ernannt werden. Die Finanzminister der Eurozone hatten sich Anfang Oktober auf Elderson als Nachfolger von Yves Mersch im EZB-Direktorium verständigt. Die nicht erneuerbare achtjährige Amtszeit von Mersch endet am 14. Dezember. Im sechsköpfigen Führungsgremium der Euro-Notenbank ist der Luxemburger derzeit für das Ressort Recht zuständig. Zudem ist er Vizechef der EZB-Bankenaufsicht. Es wird erwartet, dass Elderson die neue Nummer zwei der EZB-Bankenwächter wird.