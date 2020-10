Europas Leitbörsen zu Mittag weiter klar im Minus

Die europäischen Leitbörsen verharrten am Mittwoch auch zu Mittag weiterhin tief in der Verlustzone. Grund für die schlechte Börsenstimmung ist die sich weiter zuspitzende Corona-Situation in Europa. Daneben gelten auch die bevorstehende US-Wahl und der Brexit als Unsicherheitsfaktoren am Markt.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.00 Uhr mit einem Minus von 2,66 Prozent bei 2.988,88 Punkten. Auch der Frankfurter DAX verlor satte 3,09 Prozent auf 11.690,24 Einheiten. Beide Indizes rutschten somit auf den niedrigsten Stand seit Juni. In London gab der FTSE-100 um 1,57 Prozent auf 5.638,76 Zähler nach.

Das Coronavirus hat die Märkte weiterhin fest im Griff. Die zuletzt stark gestiegenen Neuinfektionszahlen in weiten Teilen Europas veranlassen nun auch immer mehr Länder zu neuen weitreichenden Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. So beraten etwa in Deutschland heute der Bund und die Länder über neue Maßnahmen. Auch die französische Regierung will im Kampf gegen die zweite Corona-Welle die Schrauben weiter anziehen.

Auch am Markt zeigen sich einige Experten angesichts der hohen Infektionszahlen in Europa besorgt. Die Wertpapierexperten der Commerzbank sprechen von großen Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick in Europa. Laut Milan Cutkovic vom Broker Axi, hat der Markt bereits damit begonnen weitere Lockdowns in die Kurse einzuarbeiten.

An der Wall Street dürfte es zu Handelsstart ebenso klar nach unten gehen. Weitere Impulse durch Konjunkturdaten dürften mangels Zahlenveröffentlichungen wohl ausbleiben.

Im Eurozonen-Leitindex kamen am Mittwoch besonders die europäischen Autowerte unter die Räder. Weitere Lockdown-Maßnahmen würden die besonders konjunktursensiblen Werte massiv unter Druck setzen. Am unteren Ende des Euro-Stoxx-50 tendierten die Aktien von BMW mit Abschlägen von 4,9 Prozent.

Unterdessen nimmt die Berichtssaison zunehmend Fahrt auf. An der Pariser Börse lagen die Aktien des Autobauers PSA mit 4,1 Prozent im Minus. Trotz guter Quartalszahlen mit einem Umsatzplus von über einem Prozent konnten sich die PSA-Titel dem allgemein schwachen Umfeld nicht entziehen.

Die Bankenwerte konnten sich von ihren anfangs sehr deutlichen Verlusten bis zu Mittag leicht erholen. Jedoch lagen sie weiterhin klar in der Verlustzone. In Frankfurt ging es hingegen für die Papiere der Deutschen Bank um fast 2 Prozent bergauf. Ein florierendes Kapitalmarktgeschäft hat dem Geldhaus im dritten Quartal 2020 zu einem unerwartet hohen Gewinn verholfen. Unter dem Strich, also nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen, stand ein Gewinn von 182 Mio. Euro.