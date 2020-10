Europas Leitbörsen zu Mittag uneinheitlich - Warten auf EZB

Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag zu Mittag weiter ohne klare Richtung gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 ermäßigte sich um 0,44 Prozent auf 2.953,53 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX stieg hingegen um 0,57 Prozent auf 11.626,63 Punkte. Der britische FTSE gewann 0,28 Prozent auf 5.598,15 Punkte.

Noch am Vortag hatten die Märkte vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Coronakrise und neuer Lockdowns stark verloren. Am Donnerstag brachte hingegen die Ergebnisberichtssaison mit einigen gut ausgefallene Unternehmenszahlen positive Impulse.

So stiegen in London die "B-Shares" von Royal Dutch Shell um 2,41 Prozent, nachdem der Ölkonzern überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt hatte. Aktien von Lloyds gewannen nach besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen sogar 4,63 Prozent. Volkswagen-Aktien reagierten mit einem Plus von 2,44 Prozent auf die Zahlen des Automobilkonzerns.

Nokia büßten hingegen nach einer Kürzung des Ausblicks 15,56 Prozent ein und waren damit die mit Abstand größten Verlierer im Euro-Stoxx-50. Der finnische Netzwerkausrüster kappt nach einem Auftragsverlust in den USA seine Jahresziele und richtet sich strategisch neu aus.

Airbus-Aktien verloren nach Vorlage von Zahlen 1,70 Prozent. Die ums Überleben kämpfende Flugindustrie und der geplante Abbau von mehr als 15.000 Stellen haben den Flugzeugbauer tief in die roten Zahlen gerissen. In den ersten neun Monaten lief ein Verlust vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 2,2 Milliarden Euro auf.

Aktien des Zustelldiensts Delivery Hero fanden sich nach einer Empfehlung an der Spitze des DAX mit einem Plus von 3,37 Prozent auf 100,60 Euro. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Impulse könnte jetzt die am Nachmittag anstehende Zinsentscheidung der EZB bringen. In den USA stehen zudem Daten zum Wirtschaftswachstum an. Die Analysten der Helaba sehen hier Enttäuschungspotenzial, auch wenn ein deutliches Wachstum gemeldet werden dürfte. "Vor diesem Hintergrund trägt das Scheitern der Verhandlungen für ein weiteres Hilfspaket im US-Kongress ebenfalls nicht zur Stimmungsaufhellung bei", schreiben die Analysten.

Mit Spannung erwartet werden schließlich auch einige am Abend nach US-Börsenschluss anstehende Quartalszahlen. Angesetzt sind Veröffentlichungen der US-Technologieriesen Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.