Europas Leitbörsen zu Mittag sehr fest

Die Leitbörsen in Europa tendierten am Montag zu Mittag mit deutlichen Zugewinnen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.30 Uhr mit einem Plus von 1,98 Prozent bei 3.016,78 Punkten. In Frankfurt tendierte der DAX mit Aufschlägen von 2,04 Prozent bei 11.792,52 Einheiten. Auch der FTSE-100 in London legte um 1,21 Prozent auf 5.644,78 Zähler zu.

Nach der desaströsen Vorwoche mit herben Kursverlusten in Europa sorgten am Montag vor allem robuste Konjunkturdaten für Auftrieb. Unter den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich die Stimmung im Oktober weiter von ihrem Corona-Einbruch erholt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg auf Monatssicht um 1,1 Punkte auf 54,8 Punkte. Eine erste Schätzung hatte noch einen Wert von 54,4 Punkte ergeben.

Positive Wirtschaftszahlen kamen auch aus China. Dort hat im Oktober die Fabriksaktivität mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahrzehnt zugelegt. Die Entwicklung deutet auf eine weitere Erholung nach dem Corona-Wirtschaftseinbruch im Frühjahr. Darauf waren auch schon die asiatischen Börsen gut in die neue Woche gestartet.

Das vorherrschende Thema in dieser Woche ist jedoch mit Sicherheit die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl. Am Dienstag entscheiden die Wähler nicht nur über den kommenden Präsidenten sondern auch über die Sitzverteilung im US-Kongress. Auch am heutigen Nachmittag stehen die USA im Fokus - dort werden aktuelle Einkaufsmanagerdaten erwartet.

Im Euro-Stoxx-50 waren neben den Bankenwerten auch Ölwerte besonders gut gesucht. Unter den größten Gewinnern fanden sich einerseits die Papiere der niederländischen Großbank ING Groep mit Zugewinnen von 2,9 Prozent. Daneben legten auch die Aktien des französischen Ölkonzerns Total um 2,8 Prozent zu.

Deutliche Zugewinne von 3,4 Prozent verbuchten auch die Titel des deutschen Automobilherstellers Daimler. Wie am Montag bekannt wurde, wollen die Volvo Group und Daimler Brennstoffzellensysteme mit Fokus auf schwere Lastwagen entwickeln. Hierzu steigt Volvo bei Daimler Truck Fuel Cell ein und kauft daran eine 50-prozentige Beteiligung für rund 600 Millionen Euro.

Auch die Papiere des französischen Pharmakonzerns Sanofi gewannen deutliche 2,8 Prozent. Der Konzern will das auf Krebsmedikamente spezialisierte niederländische Unternehmen Kiadis für mehr als 300 Millionen Euro kaufen.

Nach einem zunächst verhaltenen Handelsstart ging es zuletzt für die Anteilsscheine des größten europäischen Billigfliegers Ryanair um mehr als 4 Prozent nach oben. Der Einbruch des Flugverkehr aufgrund der Coronakrise hat den Konzern im Sommer deutlich in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Verlust von 226 Millionen Euro nach einem Gewinn von 910 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.