Europas Leitbörsen tendieren zur Eröffnung im Plus

Nach anfänglichen Verlusten haben die europäischen Leitbörsen innerhalb der ersten Handelsstunde in die Gewinnzone gedreht. Gegen 10.15 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem klaren Plus von 0,65 Prozent bei 2.977,47 Punkten. Nachdem es zu Handelsstart technische Probleme seitens der Deutschen Börse gegeben hatte und keine Kursbildung beim Eurozonen-Leitindex möglich gewesen war, konnte das Problem mittlerweile wieder gelöst werden.

Auch der Frankfurter DAX gewann 0,63 Prozent auf 11.629,61 Zähler. Der FTSE-100 in London legte ebenso um 0,53 Prozent auf 5.606,84 Punkte zu.

Experten sprachen vorbörslich noch davon, dass sich die Anleger am europäischen Markt zu Wochenbeginn wohl eher zurückhalten dürften. Vor allem der unsichere Ausgang der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl aber auch die weiterhin besonders in Europa und den USA grassierende Corona-Pandemie stellen derzeit große Unsicherheitsfaktoren am Markt dar.

Positive Vorgaben kamen jedoch aus Fernost. Einerseits verzeichneten die Indizes dort zum Wochenauftakt deutliche Aufschläge. Andererseits folgten auch von chinesischen Konjunkturdaten erfreuliche Nachrichten. Dort hat im Oktober die Fabriksaktivität mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahrzehnt zugelegt.

Unterdessen hat der Einkaufsmanagerindex für die Industrie in Deutschland im Oktober etwas deutlicher zugelegt als zuvor erwartet. In einer zweiten Schätzung lag der Indikator bei 58,2 Punkte statt den zuvor in der ersten Schätzung erhobenen 58,0 Zähler. Am Nachmittag stehen auch in den USA aktuelle Einkaufsmanagerdaten auf der Agenda.

Unternehmensseitig rückte der größte europäische Billigflieger Ryanair in den Fokus. Der Einbruch des Flugverkehr aufgrund der Coronakrise hat den Konzern im Sommer deutlich in die roten Zahlen gedrückt. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September stand unter dem Strich ein Verlust von rund 226 Millionen Euro nach einem Gewinn von 910 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. An der Börse in Dublin tendierten die Papiere der irischen Fluglinie zuletzt kaum verändert mit plus 0,1 Prozent.

Im Euro-Stoxx-50 gewannen die Aktien des französischen Pharmakonzerns Sanofi klare 1,7 Prozent. Wie am Montag bekannt wurde, will Sanofi das auf Krebsmedikamente spezialisierte niederländische Unternehmen Kiadis für mehr als 300 Millionen Euro kaufen. Der Konzern wolle 5,45 Euro pro Aktie bezahlen, was einer Firmenbewertung von Kiadis von 308 Millionen Euro entspricht.

Im Londoner "Footsie" übernahmen zu Börsenstart die Anteilsscheine des Online-Lebensmittelhändlers Ocado Group mit satten Aufschlägen von rund 6,7 Prozent den vordersten Platz auf der Kurstafel. Zuvor hatte der Konzern seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.