Europas Leitbörsen starten uneinheitlich

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 verlor kurz nach Börsenbeginn 0,11 Prozent auf 2.954,95 Punkte. Der DAX in Frankfurt stieg um leichte 0,08 Prozent auf 11.565,43 Einheiten. In London verlor der FTSE-100 um 0,17 Prozent auf 5.567,55 Zähler.

Vor allem aufgrund der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl sprachen Experten davon, dass sich die Anleger zu Wochenbeginn vorerst zurückhalten dürften. Positive Vorgaben kamen jedoch aus China. Dort hat im Oktober die Fabriksaktivität mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahrzehnt zugelegt.