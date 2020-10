Europas Leitbörsen starten tiefrot - Euro-Stoxx minus 2,7 Prozent

Auch am Mittwoch setzen sich die herben Abschläge an den europäischen Börsen fort. Die Leitmärkte starteten mit deutlichen Verlusten in den Handel. So stand etwa der Euro-Stoxx-50 gegen 10 Uhr mit einem satten Minus von 2,69 Prozent bei 2.987,85 Punkten und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit Juni.

Auch dem Frankfurter DAX erging es ähnlich schlecht - er rutschte um 2,94 Prozent auf 11.709,02 Einheiten ab. In London gab der FTSE-100 um 1,93 Prozent auf 5.618,25 Zähler nach.

Die sich weiter verschärfende Coronakrise hat die Börsen fest im Griff. Zuletzt waren die Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus in weiten Teilen Europas rasant angestiegen. Die französische Regierung will nun im Kampf gegen die zweite Corona-Welle die Schrauben mit strikteren Maßnahmen weiter anziehen. Und auch in Deutschland beraten Bund und Länder am heutigen Mittwoch zum weiteren Vorgehen in der Coronakrise.

Angesichts der besorgniserregenden Entwicklung bei den Infektionszahlen steigen laut den Experten der Commerzbank die Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick in Europa. Laut dem Analysten Milan Cutkovic vom Broker Axi, hat der Markt damit begonnen weitere Lockdowns - ob teilweise oder komplett - in die Kurse einzuarbeiten. Daneben stellen auch die anstehende US-Wahl und der Brexit weiterhin große Unsicherheitsfaktoren dar.

Aus Branchensicht belasten die wirtschaftlichen Unsicherheiten durch Corona am Mittwoch zu Handelsstart vor allem konjunktursensible Sektoren. Schlusslicht waren im Euro-Stoxx-50 neben den Bankenwerten auch die Papiere der Autobranche. Jeweils die deutlichsten Abschläge verzeichneten dabei die Aktien der französischen Großbank BNP Paribas (minus 5,8 Prozent) und die Titel des deutschen Autobauers Daimler (minus 4,9 Prozent).

An der Pariser Börse ging es ebenso für die Papiere des französischen Autobauers und Opel-Mutterkonzern PSA um 5,7 Prozent nach unten. Trotz positiver Quartalszahlen konnten sich die Anteilsscheine nicht dem allgemein schwachen Umfeld in Europa entziehen. Im dritten Quartal profitierte man von der Erholung des Automarkts in Europa und steigerte den Umsatz der Autosparte um 1,2 Prozent auf rund 12 Milliarden Euro.

Im deutschen DAX lagen die Papiere des Nivea-Herstellers Beiersdorf mit 3,7 Prozent im Minus. Die Corona-Pandemie bremste den Konzern in den ersten neun Monaten 2020 deutlich ein, womit auch der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um gut 7 Prozent auf 5,24 Milliarden Euro schrumpfte.

Entgegen dem allgemeinen Markttrend bauten im DAX die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero ein Plus von über 4 Prozent. Dank des Booms für Außerhaus-Bestellungen in der Coronakrise hat der Konzern seinen Umsatz erneut fast verdoppelt. Die Erlöse kletterten im dritten Quartal um 99 Prozent auf 776 Mio. Euro.