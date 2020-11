Europas Leitbörsen starten tiefer - Unklarer US-Wahlausgang

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwochvormittag nach der US-Präsidentschaftswahl mit Kursverlusten eröffnet. US-Medien legten sich auch Stunden nach Schließung der letzten Wahllokale noch nicht auf einen Gewinner fest. "Jetzt ist genau das passiert, was vor der Wahl so ganz und gar nicht das Wunsch-Szenario der Börsen war, es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden ab", erklärte ein Analyst.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit minus 0,94 Prozent bei 3.069,54 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 1,09 Prozent auf 11.957,13 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,18 Prozent auf 5.776,58 Punkte.

Bis ein klares Ergebnis im Rennen zwischen Trump und dem Demokraten Biden feststehe, müssten sich die Anleger auf größere Schwankungen an den Finanzmärkten einstellen, formulierte ein weiterer Experte.