Europas Leitbörsen starten mit Gewinnen

Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Leicht positive Impulse liefern die US-Börsen, wo sich der Dow Jones am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte. Für Unsicherheit an den Märkten sorgt aber weiter die Coronavirus-Pandemie.

Der Euro-Stoxx-50 stieg kurz nach Handelsstart um 0,82 Prozent auf 3.197,44 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,83 Prozent auf 12.646,57 Punkte zu. Der FTSE-100 gewann 1,05 Prozent auf 5.846,36 Zähler.