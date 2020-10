Europas Leitbörsen starten mit deutlichem Minus

Auch am Mittwoch setzen sich die herben Abschläge an den europäischen Börsen fort. Die Leitmärkte starteten mit deutlichen Verlusten in den Handel. So verlor etwa der Euro-Stoxx-50 kurz nach Handelsbeginn 3,08 Prozent auf 2.975,92 Punkte und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit Juni. Auch dem Frankfurter DAX erging es ähnlich schlecht - er rutschte um 3,22 Prozent auf 11.675,12 Einheiten ab. In London gab der FTSE-100 um 2,34 Prozent auf 5.594,92 Zähler nach.

Die sich weiter verschärfende Coronakrise hat die Börsen fest im Griff. Laut dem Analysten Milan Cutkovic vom Broker Axi, hat der Markt damit begonnen weitere Lockdowns - ob teilweise oder komplett - in die Kurse einzuarbeiten. Zuletzt waren die Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus in weiten Teilen Europas rasant angestiegen.